Caem para 26 casos suspeitos de gripe suína no Brasil

Além desses casos, outros 15 estão em monitoramento, em sete Estados, e 99 já foram descartados. Os novos números referem-se a informações repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde até as 9h30 de hoje. Desde a última sexta-feira, o Gabinete Permanente de Emergências do Ministério da Saúde alterou a definição de caso suspeito e em monitoramento da gripe aviária para ampliar a vigilância da circulação do vírus.

De acordo com as novas regras, passaram a ser consideradas suspeitas de ter a doença pessoas provenientes de países com confirmação de casos, que apresentem os sintomas da gripe suína ou que tenham tido contato próximo com pessoas infectadas. Estão em monitoramento, pessoas que estiverem com sintomas compatíveis com o quadro suspeito da doença e que sejam provenientes de países não afetados.