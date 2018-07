Cães combatem contrabando de animais em Frankfurt

O aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, passou a utilizar dois cães farejadores para combater o contrabando de animais raros para dentro da União Européia. Apenas no ano passado, o aeroporto descobriu 6 mil animais vivos sendo contrabandeados, dos quais 560 eram espécies protegidas. Durante 10 semanas, os cães passaram por um treinamento especial para identificar cheiros específicos, como penas, répteis, corais, marfim e ossos. Estima-se que a indústria do contrabando de plantas e animais raros movimente cerca de US$ 300 bilhões no mundo todo e que a Europa seja um dos destinos favoritos dos contrabandistas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.