Cães 'ganham asas' em obra de artista australiana

A artista plástica australiana Emily Valentine usa penas de pássaros para criar esculturas de cachorros com asas. Segundo ela, a intenção das obras é questionar a relação dos seres humanos com os animais. A artista começou seu trabalho usando penas e pêlos de animais mortos nas estradas australianas. No início, Valentine criava apenas bijouterias e esculturas de animais pequenos, como lagartos. No entanto, em 2007 ela foi convidada a participar de uma feira anual de cachorros na Austrália e preparou as esculturas dos animais domésticos. Atualmente, ao invés de usar penas dos pássaros mortos em estradas, a artista usa uma técnica mais ousada. Ela comprou um equipamento para capturar e matar por asfixia uma espécie de pássaro de origem indiano chamado Myna e considerado uma peste no país. Depois de mortos, a artista retira as penas dos animais para criar suas esculturas. "Quero questionar a relação dos homens com os animais. Ora são pestes, ora animais de estimação. Valiosos ou sem valor. Quero entender porque essa relação é assim", afirmou a artista em entrevista à BBC Brasil. As obras de Valentine já foram premiadas em diversas competições. No próximo dia 30, uma exposição com novas obras da artista será inaugurada na galeria Tin Sheds da Universidade de Sydney, na Austrália. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.