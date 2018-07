Cães que sofriam maus-tratos são resgatados na BA

Segundo vizinhos, a proprietária dos animais, conhecida como Conceição, os espancava frequentemente. Um vídeo com uma sessão de agressão a um dos cães foi gravado na sexta-feira, por uma vizinha, e divulgado no site You Tube. O caso ganhou notoriedade ao ser exibido pela Rede Bahia. Desde então a dona dos cachorros não é vista no bairro.

A casa onde estavam os cães teve de ser arrombada para que os animais fossem resgatados. A invasão foi autorizada pela juíza Maria do Carmo Caribe, da 16ª Vara Cível, na manhã desta terça-feira, depois de os oficiais de justiça falharem na tentativa de recuperar os cães na tarde de segunda-feira, por não encontrarem ninguém no imóvel.

Segundo testemunhas, havia três cães no local até a noite de segunda-feira. Durante a madrugada, dois homens teriam entrado na casa e levado um deles. Os que foram resgatados nesta terça-feira seguiram para uma clínica veterinária, para que sejam avaliados e reabilitados.

A responsabilidade pela guarda dos animais passará a ser da Associação Brasileira Terra Verde Viva. A advogada Ana Rita Tavares, presidente da ONG, foi a autora da ação contra a proprietária dos animais que resultou na liminar judicial. Ela conta que recebeu o vídeo de uma colega de São Paulo no sábado e decidiu buscar ajuda na 10ª Delegacia, que investiga o caso.