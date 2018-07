Cães surfam em competição nos EUA

SAN DIEGO - Vários cães entraram no mar na cidade de San Diego, no Estado americano da Califórnia, para participar da quinta edição da competição anual de surfe de cachorros. O evento, em benefício do departamento canino da polícia da cidade, reuniu cerca de duas mil pessoas.

Muitos dos cachorros precisaram de ajuda para subir nas pranchas de surfe desenhadas originalmente para seres humanos. Vários não conseguiram surfar por muito tempo, o que não diminuiu a diversão no evento.

