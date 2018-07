Cães vão entregar correio elegante em feira de adoção

"A adoção é constante no CCZ. Mas esses eventos funcionam como chamarizes", diz a gerente da entidade, Ana Claudia Furlan Mori. Para adotar um bichinho é preciso passar por um verdadeiro processo seletivo. Depois da escolha do animal, o candidato a dono bate um papo com um funcionário para saber qual o temperamento do bicho.

Então, passa-se por uma fase de entrevista de perfil, onde especialistas do CCZ vão analisar se ele está pronto para assumir a responsabilidade. "Sendo aprovada, a pessoa precisa pagar a taxa pública, atualmente de R$ 16,20. O animal já vem castrado, vacinado, microchipado, vermifugado e com Registro Geral do Animal (RGA), emitido na hora.

Como de praxe nesse tipo de evento, diversas atrações estão previstas. A novidade é o "cãorreio elegante", em que os entregadores de recadinhos serão os próprios cães disponíveis para adoção. "Um voluntário humano vai acompanhar a entrega", explica a gerente. A festa da adoção vai acontecer das 10 horas às 16 horas, no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Rua Santa Eulália, 86, Santana, zona norte de São Paulo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.