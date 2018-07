Cães viram obra de arte em galeria

Uma nova galeria de arte da cidade britânica de West Bromwich resolveu incluir fotos de cães domésticos em uma de suas exposições. A galeria lançou anúncios para encontrar cães com histórias interessantes e em seguida começou o trabalho duro: fazer os animais ficarem parados para posar para as fotos. O dono de Tilly, por exemplo, tentou usar música para acalmar sua cachorra, mas nada parecia deixá-la à vontade e após um longo processo, ele teve de se deitar no chão na frente dela para segurá-la. "Nossa, ainda bem que não tenho de fotografá-la", desabafou Simon Hardy após o ensaio fotográfico. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.