Caetano Unplugged

Seu piti no palco do VMB em 2004 entrou para a história da MTV, história essa que ele ajudará a comemorar este ano, quando a rede musical completa 20 anos no ar. Após muita negociação, Caetano Veloso será a grande estrela do aniversário da emissora musical, ganhando um Acústico MTV - "emetevê", como ele prefere dizer - que será realizado em maio.

O programa/show, que já ressuscitou muita banda, esbarrava justamente, ou melhor, ainda esbarra, no que anos atrás era a garantia de fechar a conta do azul: a venda de CDs e DVDs frutos do acústico. Com a crise desses mercados, Acústico virou artigo de luxo na MTV. A rede, que chegou a produzir cinco edições do formato em um só ano, vinha aposentando o programa, homeopaticamente. O último, em 2009, com Paulinho da Viola, foi quase como uma despedida.

Com um custo alto de produção e captação de áudio - cerca de R$ 1,5 milhão - o Acústico MTV com Caetano terá, então, um modelo comercial diferente dos anteriores. A emissora musical busca uma empresa que queira aliar sua marca à programação dos 20 anos do canal. Uma espécie de patrocinador oficial do aniversário.