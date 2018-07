CAF aprova US$300 milhões para via que unirá Peru e Brasil A Corporação Andina de Fomento (CAF) aprovou um empréstimo de 300 milhões de dólares para a execução dos trechos de uma rodovia que unirá o Peru a Brasil e Bolívia, disse na segunda-feira uma funcionária da CAF. A quantia servirá para financiar as obras adicionais dos trechos 2, 3 e 4 do Corredor Vial Interoceânico Sul, também conhecido como 'rodovia Interoceânica', durante o período 2009-2010, afirmou Eleonora Silva, diretora da CAF no Peru. O trecho em seu conjunto tem 2.600 quilômetros de vias desde o Pacífico até o Atlântico e é um dos maiores projetos individuais de infra-estrutura e geração de emprego da história peruana, com um investimento superior a 800 milhões de dólares. "Desta maneira se poderá consolidar o projeto como elemento estruturador do desenvolvimento da região Sul do Peru e de sua integração com Brasil e Bolívia, gerando benefícios a cerca de seis milhões de peruanos e quase um milhão de brasileiros e bolivianos", disse Silva. Segundo ela, a CAF financia o projeto desde sua inauguração em 2005 com uma ativa participação no primeiro programa de financiamento. O consórcio encarregado da construção dos trechos 2 e 3 (Conirsa) será formado pela construtora brasileira Odebrecht e a peruana Graña y Montero, entre outras. (Reportagem de Diego Oré)