Café da manhã com o Madureira

O torcedor do Madureira pode ir preparando o despertador. O programa do fim de semana é acordar cedo, comprar o pão e tomar café no estádio, assistindo aos jogos do time na Taça Rio. A federação carioca de futebol (Ferj) decidiu marcar as partidas nas quais o Madureira tem mando de campo para as 8 horas, em virtude da proibição da realização de jogos entre 10 e 17 horas.

Como o estádio de Conselheiro Galvão não tem iluminação artificial, a única saída encontrada pelo clube foi sugerir as partidas matinais para não ser obrigado a realizar jogos em outras praças contra os demais times pequenos. Sábado, dia 27, contra o Boavista, será o primeiro confronto no novo horário. Os demais jogos do Tricolor suburbano pela manhã serão contra o Volta Redonda, dia 6 de março, e o Americano, dia 27 ou 28 de março.

Resende e Boavista, outros dois clubes que não possuem campos com iluminação artificial, garantiram que irão solucionar a questão a tempo.

"O Resende e o Boavista estão ajeitando a iluminação de seus estádios e garantiram a realização das partidas. Vamos esperar e ver", disse Rubens Lopes, presidente da Ferj.

O sindicato dos atletas de futebol do Rio conseguiu uma liminar impedindo jogos entre 10 e 17 horas em razão do forte calor carioca. Alguns jogadores chegaram a passar mal durante a Taça Guanabara.