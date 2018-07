Café em Roma de filme 'La Dolce Vita' é alvo de ação policial

Oficiais da polícia e do esquadrão contra crimes financeiros fecharam cafés e restaurantes, apreenderam carros de luxo e comerciais de membros suspeitos da máfia 'Ndrangheta, informaram as autoridades em um comunicado.

Nos últimos anos, o clã da região sul da Calábria, na Itália, fez a máfia siciliana se tornar organização mais poderosa do crime organizado no país. O grupo domina o comércio de drogas na Europa, incluindo o tráfico de cocaína vindo da América do Sul.

O Café de Paris, na chique Via Veneto em Roma, foi imortalizado no filme de Fellini, em que o charmoso Marcello Mastroianni atua como um "paparazzo" que percorre Roma atrás de celebridades em uma Vespa e se apaixona por uma glamourosa estrela de cinema, interpretada por Anita Ekberg.

O café foi vendido em 2005 por 250 mil euros (354.800 dólares) para um cabeleireiro da Calábria que, segundo fontes policiais, é um integrante suspeito da gangue Alvaro-Palamara da máfia 'Ndrangheta.

Em uma outra operação, a polícia prendeu 17 pessoas sob acusação de tráfico de drogas na Calábria e perto da cidade de Milan, ao norte do país. A polícia ainda procura outros três suspeitos.

(Por Elizabeth Fullerton)