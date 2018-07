Café na França desafia lei antifumo

Um café na França continua permitindo que seus clientes acendam seus cigarros como uma forma de protesto contra a lei antifumo que entrou em vigor no país no dia 1º de janeiro. Um aviso na porta alerta clientes de que "este é um café onde se fuma, apesar de o proprietário do local não fumar". Segundo ele, a lei antifumo é um ato contra a liberdade. "Aqui só existem fumantes. Não-fumantes são convidados a ir para outro lugar, está escrito na porta," diz ele. "Neste café, fumar não é apenas um ato de protesto, mas também de arte," diz o dono. Ele pretende cobrir os custos das multas vendendo fotos de cinzeiros. A polícia já multou o dono do café e pelo menos um de seus clientes. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.