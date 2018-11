Café permite controle via internet

O café é de graça, mas no Kauko Café, em Helsinki, o que conta é a experiência.

Uma das atrações do festival Capital Mundial do Design, na Finlândia, o local permite que internautas usem computadores e smartphones para remodelar o interior.

Os clientes - ou cobaias - são avisados de que o experimento será transmitido ao vivo na internet, mas isso não parece incomodar os participantes.

Em algum lugar do planeta, alguém ganha 60 segundos para brincar com uma das oito cadeiras e quatro mesas, ou com as luzes, a música - de pop a heavy metal - e até mensagens gravadas em finlandês.