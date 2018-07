Café: qualidade da safra supera expectativas

Uma forte massa de ar de origem polar provocou o declínio das temperaturas na última semana. As mínimas registradas em Campos do Jordão chegaram a 3 graus, mas não houve registro de geadas nas áreas agrícolas. Nas lavouras de milho safrinha o problema maior continua sendo a pouca disponibilidade de água no solo, sobretudo no oeste e noroeste do Estado.

A quantidade de água disponível no solo diminuiu, ficando abaixo dos 50% em Barretos, Votuporanga, Ilha Solteira, São José do Rio Pardo, Jaboticabal e Ribeirão Preto. A última frente fria trouxe chuvas isoladas e de baixo volume; o maior volume, 85 milímetros, foi registrado em Iguape.

O clima favoreceu a colheita do café, que vem superando as expectativas com grãos uniformes e de boa qualidade. Os cafeicultores esperam recuperar as perdas da safra anterior que foi seriamente prejudicada pela chuva. Especialistas aconselham o produtor aguardar por melhores preços para efetuarem as vendas, pois é um momento em que o mercado internacional se ressente da falta de bons cafés do tipo arábica.

Batata. A colheita da batata da safra de verão, que está chegando ao fim, foi prejudicada pela chuva no fim do ano. O produto teve qualidade inferior, elevando os preços ao consumidor. A expectativa agora é com a colheita da segunda safra, que começará em junho em Vargem Grande do Sul.

A queda na temperatura noturna é excelente para a formação do morango e a colheita deve começar em junho em Atibaia, Jarinu e Monte Alegre do Sul. O tempo favoreceu a colheita da batata-doce na região de Presidente Prudente, do feijão das secas em Itaberá e Capão Bonito, e da cana-de-açúcar em Promissão, Guaíra, Piracicaba e Morro Agudo.

ANA MARIA H. DE ÁVILA É PESQUISADORA DO CEPAGRI/UNICAMP, PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE TEMPO E CLIMA, ACESSE WWW.AGRITEMPO.GOV.BR

A safra paulista de morango vai de junho a setembro. No ano passado o Estado produziu cerca de 5 milhões de caixas da fruta