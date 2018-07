Café robusta fecha com perdas em Londres Os preços futuros do café robusta negociado na bolsa de Londres terminaram a sessão de ontem em baixa. O contrato mais negociado - o de janeiro -, caiu 0,67% e fechou cotado a US$ 1.331 por tonelada. A queda da moeda do Vietnã, o dong, fez com que participantes do mercado adiassem exportações. O país é maior produtor mundial do tipo robusta. Além disso, o dia foi de poucos negócios por causa do feriado de Ação de Graças, nos Estados Unidos, de modo que as bolsas de Nova York e Chicago não funcionaram.