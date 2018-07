Café segue outros mercados e cai forte Os preços futuros de café arábica registraram forte queda ontem na Bolsa de Nova York. O contrato para entrega em dezembro, mais negociado, ajustou a 129,30 cents/lb, com desvalorização de 5,2%, no menor nível em duas semanas. Quase todas as commodities sofreram perdas devido à alta do dólar e à fraqueza do mercado de ações, reflexo da divulgação de dados negativos sobre a venda de imóveis nos Estados Unidos. Vendas especulativas baseadas em critérios técnicos também pesaram sobre o café.