Cafeicultor faz últimos tratos antes de colher

Março começou com características de outono, bem diferente do calor de fevereiro. Principalmente nos primeiros dias, a temperatura ficou amena, com a influência de uma massa de ar frio e úmido. Em média, a temperatura diminuiu 3 a 4 graus, em relação a fevereiro. As chuvas foram irregulares e mal distribuídas, havendo locais sem nenhum registro de chuva, como Presidente Prudente, Sorocaba e Itapeva e outros com bom volume, como Barretos (102 milímetros), Ribeirão Preto (93,7 milímetros) e Franca (83 milímetros).

Além do menor índice de chuva, a taxa de evapotranspiração oscilou entre 3 e 4 milímetros por dia, reduzindo a água no solo. Em alguns municípios, como Jaú e São José do Rio Pardo, a irrigação das hortaliças já está sendo necessária, pois o índice de armazenamento de água no solo é de 40%.

Mas a maioria dos municípios ainda tem 70% de água no solo, permitindo o preparo do solo e plantio do milho safrinha, como em Assis, Tatuí e Campos Novos Paulista.

Os cafeicultores se preparam para a colheita do café, em maio. Enquanto isso fazem as últimas aplicações e tratos fitossanitários contra a broca e a ferrugem. Já os produtores de amendoim de São José do Rio Pardo, Taquaritinga, Taquarivaí, Tupã e Santa Branca aproveitam o clima favorável para plantar as variedades de ciclos precoce e médio.

SOJA

O tempo mais seco favoreceu a colheita da soja em Guaíra, Palmital e Miguelópolis. Embora as chuvas frequentes tenham permitido o bom desenvolvimento da cultura, com o excesso de umidade surgiram mais pragas e doenças. Prosseguiu a colheita do caqui em Mogi das Cruzes e do tomate em Ribeirão Branco. A chuva em excesso na floração e no desenvolvimento dos frutos provocou o desenvolvimento de fungos e doenças, aumentando o custo da produção com a aplicação de defensivos e reduziu a qualidade e a duração do produto.

*Ana Maria H. de Avila é pesquisadora do Cepagri/Unicamp. Para informações sobre tempo e clima, acesse www.agritempo.gov.br