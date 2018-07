Cafeicultores bloqueiam rodovia federal em MG Cerca de 300 manifestantes interditam a BR 262, na altura do km 51, no município mineiro de Manhuaçu, a 290 km de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um grupo de cafeicultores ateou fogo em sacas de café e bloqueia totalmente os dois sentidos da rodovia.