Cafezal do IB será colhido dia 16 A colheita do cafezal do Instituto Biológico (IB-Apta), marcada para o dia 16, às 9h30, na capital, marcará simbolicamente o início da colheita da safra 2008 no Estado, no evento "Sabor Colheita de Café de 2008". O IB fica na Av. Cons. Rodrigues Alves, 1.252, Vila Mariana.