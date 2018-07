Cafezal está em plena florada

O inverno terminou sob a ação de mais uma frente fria que chegou ao Estado na quinta-feira, trazendo chuva para o sul, noroeste e para o Vale do Ribeira. Nas demais localidades, o tempo ficou nublado entre sexta-feira e domingo, com chuva fraca. A temperatura máxima, que chegou aos 34 graus em Barretos e em Ilha Solteira, entre segunda e terça-feira, baixou para 27 no sábado. A mínima ficou entre 14 e 16 graus.

O tempo ao longo do inverno foi atípico, com muita chuva - superando o dobro do esperado para o período -, temperatura abaixo da média e excesso de água no solo. Normalmente, o inverno paulista se caracteriza pelo tempo seco, com baixa umidade do ar e deficiência hídrica no solo. Atualmente, as reservas de água no solo estão próximas da capacidade máxima, com umidade média de 84%. Em 2009, nesta época, a reserva hídrica era de 26%.

Na maior parte do Estado, a chuva não comprometeu a colheita, mas dificultou os trabalhos de campo e afetou a qualidade do morango em Atibaia, Monte Alegre do Sul e Jarinu; da cevada, da aveia e do trigo em Itapetininga, Itapeva e Taquarivaí; do tomate em Mogi-Guaçu e da cebola em S. José do Rio Pardo e Monte Alto. Apesar do baixo volume de chuva na semana nas principais regiões do Estado, a umidade manteve as condições desfavoráveis para a colheita e o transporte da cana-de-açúcar.

Nos cafezais de Franca, Garça, São José do Rio Pardo, o início de uma florada vigorosa melhorou a expectativa dos produtores em relação à próxima safra, que deve ser de alta produtividade. A elevada umidade dos solos também favorece a semeadura da safra de verão, com boas condições para a germinação das plântulas e a formação das lavouras de milho, arroz e feijão.

*Fábio Marin é pesquisador da Embrapa. Informações, acesse www.agritempo.gov.br