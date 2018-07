Cai 20% total de acidentes no feriado nas rodovias de SP O número de acidentes nas rodovias paulistas caiu 20% neste feriado de Corpus Christi em comparação ao feriado do ano passado, segundo cálculo feito pela Secretaria Estadual dos Transportes. De acordo com a pasta, o número de mortos caiu 4% nos 22 mil quilômetros de estradas. A quantidade de feridos também apresentou redução: 36%. Neste feriado, 60 pessoas morreram e 533 ficaram feridas nos 1.168 acidentes registrados.