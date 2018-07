Cai 60% internação por pneumonia com vacina da gripe O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse nesta manhã que as campanhas de vacinação contra a gripe, nos últimos 13 anos, reduziram em 60% as internações anuais por pneumonia. Ele apresentou o balanço após acompanhar a presidente Dilma Rousseff ao posto médico do Planalto, para se vacinar. "A presidenta arrumou espaço na sua agenda para tomar a vacina. Todo mundo pode encontrar um espaço", disse.