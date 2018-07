Cai a exportação de frango brasileiro A receita das exportações brasileiras de carne de frango caiu 2,8% em janeiro ante o mesmo período de 2009, informa a associação do setor, a Abef. Foram US$ 402 milhões, ante US$ 414,18 milhões em janeiro de 2009. Influenciadas pela crise na Venezuela, as exportações para as Américas caíram 77%. No caso da União Europeia, a retração foi de 63% e no da Ásia, de 10%. Para o resto da Europa houve crescimento, de 11,9%, assim como para a África, de 18,6%. Em volume, a retração foi de 15%. O preço médio foi o único a apresentar recuperação: US$ 1.725 por tonelada, uma alta de 14,47%.