Cai a pesca na ''cidade do atum''

OMA (JAPÃO), THE NEW YORK TIMES, O Estadao de S.Paulo

Tão forte é a atração do atum de Oma que na temporada de pesca, no outono, inúmeros visitantes chegam a essa cidade pesqueira, no extremo norte da principal ilha do Japão, Honshu. Num domingo recente, dezenas de turistas, filmados por equipes do canal de TV local, aglomeravam-se num antigo armazém refrigerado no píer onde Mitsuharu Kanazawa, prefeito de Oma, presidia uma cerimônia cortando um atum de 220 quilos em pedaços do tamanho de um tijolo para serem vendidos.

"É um prazer que se tem poucas vezes na vida", disse Toshiko Maki, de 51 anos, dona de casa de um subúrbio de Tóquio.

Mas a cidade agora enfrenta uma ameaça iminente, já que os cardumes vêm diminuindo velozmente nos últimos anos por causa da pesca abusiva. Isso tem dado a Oma uma outra distinção, menos célebre, de uma comunidade que se destacou quando pedido o estabelecimento de regras mais severas para a pesca num país que se opõe vigorosamente às medidas globais para salvar as populações de atum que estão se perdendo.

Há uma década, cada barco pescava três ou quatro atuns por dia. Hoje, a frota de 30 a 40 barcos tem sorte se pescar meia dúzia de atuns num dia. O problema é que todos os peixes são capturados por enormes barcos pesqueiros com redes, vindos de outros lugares do Japão, de Taiwan ou da China. Alguns chegam a usar helicópteros para localizar os cardumes.

"Estou furioso com os burocratas de Tóquio por não conseguirem proteger nosso atum", diz Hirofumi Hamahata, de 69 anos, presidente da cooperativa de pescadores de Oma. "Não levantam um dedo contra a pesca industrial, que vem acabando com toda a fauna marinha". Ataques de raiva são raros num país onde as pessoas são reservadas. Mas Oma é orgulhosa não só do seu atum, mas de como ele é pescado, em barcos abertos com dois homens usando anzóis manuais e iscas vivas, como a lula. Hamahata descreve a pesca como uma batalha da inteligência contra um predador astuto. Quando o pescador fisga o atum, tem início uma batalha; são necessárias de uma a duas horas para trazer o atum perto do barco para atordoá-lo com uma carga elétrica. Numa batalha ao estilo de Hemingway, Hamahata disse que lutou por 12 horas com um atum que acabou se libertando.

Apesar das dificuldades, os pescadores de Oma dizem preferir o método antigo porque ele permite pescar peixes grandes e deixar os mais jovens para sustento dos cardumes locais.

Especialistas dizem que a pesca abusiva persiste porque as autoridades de Tóquio não impõem limites. O Japão tem feito lobby contra esforços para limitar a pesca do atum, como as medidas propostas por países europeus para o Oceano Atlântico. "Há muitos interesses envolvidos cujo único objetivo é maximizar o lucro e não o uso sustentado", diz Masayuki Komatsu, do Instituto Nacional de Estudos Políticos de Tóquio.

Em Oma, pescar um grande atum já é motivo para comemorar. Numa noite recente, uma família correu para o pier para receber um barco que trazia um atum de 185 quilos. Os trabalhadores fatiaram e congelaram o peixe e deram de presente a nadadeira dorsal como um troféu para a mulher do capitão do barco, que disse ter sido a primeira pesca em dez dias. "Pescar um atum é como ganhar na loteria", diz Takeshi Izumi, de 23 anos.

Para aumentar os preços, Oma registrou seu nome como marca comercial que só pode ser usada para o atum pescado nas suas costas. A marca ganhou reputação até fora do Japão. Em março, um chefe de cozinha de Hong Kong pagou US$ 50 mil por um atum de Oma de 127 quilos. Esses preços podem ser mais altos: em 2001, um japonês pagou a soma recorde de US$ 220 mil por um atum de Oma com 201 quilos.

Um efeito secundário infeliz, segundo o prefeito, é que poucos dos 6.200 moradores podem degustar o atum da sua cidade. Mas o peixe tem sido uma bênção para a economia local, que recebe cerca de US$ 15 milhões por ano da pesca e do turismo relacionado ao atum. Depois que, em 2000, uma novela de TV mostrou a cidade, o turismo aumentou e teve início um festival anual do atum em outubro que atrai 15 mil visitantes por dia.

Mas, com o atum em perigo de desaparecer, o prefeito de Oma vem lutando para encontrar outro produto local que sirva para manter o turismo. "Tentamos o kelp (alga) e os abalones (ostras)", disse o prefeito, "mas nada atrai tanto como o atum".