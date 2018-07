Cai nº de mortes por afogamento no litoral do PR O Corpo de Bombeiros informou que houve redução no número de afogamentos no litoral do Paraná nesta temporada. Segundo balanço divulgado ontem pela corporação ,em um mês de Operação Verão - iniciada em 16 de dezembro -, foram registradas três mortes por afogamento, contra sete no mesmo período do ano passado.