Cai nº de ocorrências policiais durante carnaval na BA O governo baiano anunciou, no fim da manhã de hoje que o número de ocorrências policiais registradas nos circuitos do carnaval de Salvador, no período entre as 19 horas de quinta-feira e as 7 horas de hoje, teve uma redução de 16,1% na comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública, houve 1.029 delitos registrados na festa deste ano, ante 1.226 no ano passado.