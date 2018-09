Cai número de acidentes nas estradas federais de SP Caiu o número de acidentes nas estradas federais neste feriado prolongado de 1º de maio, Dia do Trabalho. Segundo a Polícia Rodoviária, foram registrados 121 acidentes, com 59 feridos e 4 mortos entre os dias 1º e 4 de maio. Em comparação com o feriado de Tiradentes, houve uma redução de 24,8% em relação aos acidentes, 18,1% na comparação com o número de feridos e 20% sobre o número de morte. Naquele feriado, houve 161 acidentes, com 72 feridos e 5 mortos.