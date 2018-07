Cai número de acidentes nas rodovias federais

Os dados foram comemorados pela PRF, pois, além da redução na quantidade de ocorrências, também foi constatada queda no número de mortes, que passou de 216 no ano passado para 176 no último feriado (redução de 18,5%), e de feridos, que caíram de 2.690 para 2.001 (25,6% a menos).

O Estado que apresentou maior redução foi Minas Gerais, onde os acidentes passaram de 905 em 2011 para 495 este ano (queda de 45,3%). Em São Paulo, foi registrada diminuição de 17,6% nas ocorrências, que caíram de 278 no ano passado para 229 em 2012. Os dados levam em conta os seis dias da Operação Carnaval em ambos os anos.

Segundo a diretora-geral da PRF, a inspetora Maria Alice Nascimento Souza, a redução é resultado de uma ação conjunta da PRF com as polícias rodoviárias estaduais, além do próprio policiamento feito nas cidades pelas polícias militares e até por guardas municipais. Isso porque, segundo ela, esses órgãos atuam nas saídas das cidades, além de pontos de confluência de rodovias federais e estaduais.

Outro ponto destacado por Maria Alice foi a intensificação das blitze da Lei Seca, que reduzem o número de motoristas alcoolizados nas rodovias. Segundo a PRF, 30.425 pessoas passaram pelo teste do bafômetro nas rodovias durante o carnaval, sendo que 1.410 foram reprovados e, destes, 494 foram presos porque apresentavam concentração de álcool superior a 0,30 miligramas por litro de sangue.