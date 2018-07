Cai número de acidentes nas rodovias federais de SP O número de acidentes, feridos e mortes no feriado prolongado do Natal nos 1.116 quilômetros de rodovias federais que cortam São Paulo diminuiu em relação a 2007. De acordo com o balanço fechado da Polícia Rodoviária Federal (PRF), entre a zero hora do dia 20 e a zero hora de sábado, foram contabilizados 285 acidentes, com 129 feridos e 7 mortos. No mesmo período de 2007, a PRF registrou 335 acidentes, 177 feridos e 13 mortos. No início da tarde de hoje, a PRF havia apresentado um balanço parcial, que considerava o dia de ontem como parte do feriado do Natal. Depois, nos dados fechados, o domingo foi excluído porque faz parte da contagem da semana do ano-novo. Segundo o balanço parcial, até ontem, ocorreram 309 acidentes, deixando 147 pessoas feridos e sete mortes.