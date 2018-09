Cai número de feridos em acidentes nas rodovias de SP O número de feridos em acidentes nas rodovias do Estado de São Paulo durante o ferido de 1º de maio diminuiu 13,98% em comparação ao ano passado, segundo balanço da Operação Dia do Trabalho - 2008, realizada pelo Comando de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar. No total foram registrados 1.164 acidentes com 552 feridos e 45 mortes em 2008. No ano anterior, foram 1.030 acidentes com 649 feridos e o mesmo número de vítimas fatais.