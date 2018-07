Cai número de homicídios no Recife no carnaval Foram registrados 79 homicídios em Pernambuco durante os cinco dias do carnaval, de sexta a terça-feira. O número - ainda sujeito a mudanças, porque nem todos os municípios do Estado forneceram as informações - representa uma queda de 7% em relação ao ano passado e foi divulgado ontem pela Secretaria de Defesa Social. Em 2009, foram registrados 83 homicídios no mesmo período.