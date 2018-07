Cai número de mortes violentas entre homens e mulheres Os óbitos violentos vêm se reduzindo gradativamente. Em 2002 a proporção era de 16,3% de mortes violentas para homens e 4,5% para mulheres. Em 2010, passou para 14,5%, em 2010, no caso dos homens e, 3,7%, no das mulheres. No ano passado foram registradas 1.112.227 mortes, das quais 992.275 naturais e 108.633 violentas. Os dados fazem parte das Estatísticas do Registro Civil 2010, divulgadas hoje pelo IBGE