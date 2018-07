Cai número de passageiros de ônibus em SP Pela primeira vez em nove anos, o número de passageiros de ônibus caiu na capital paulista. Estatísticas da São Paulo Transporte (SPTrans) revelam que 25 milhões de pessoas a menos circularam nos coletivos municipais em 2012 no comparativo com o ano anterior. Desde a adoção do bilhete único, em 2004, a proporção de quem é transportado em ônibus nunca havia deixado de subir. Mas agora a tendência é de uma migração para a rede de trilhos.