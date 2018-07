Cai número de pontos de alagamento em São Paulo

Também há alagamento na Rua São Teodoro, em Itaquera, na zona leste e na Avenida Pedro Álvares Cabral, na Vila Mariana, na zona sul.

Não há registros de regiões intransitáveis por causa das chuvas neste momento.

Durante todo o dia foram registrados 15 pontos de alagamento. A região mais atingida pela chuva foi a central, onde foram registrados 32,2mm.

Não há registro de chuvas fortes na capital neste final de tarde. De acordo com a CGE, já por volta das 13h, a chuva se deslocava para a região do Vale do Paraíba e para o oceano. O céu deve permanecer nublado e com chuvas isoladas.

Para esta segunda-feira, a previsão é de tempo nublado. O céu deve abrir na terça-feira. As temperaturas devem ficar entre os 15º e 22º.