Cai o número de abstenções no vestibular da Unicamp

Segundo a Comvest, alguns alunos desistiram da prova por causa do problema, mas não há ainda informação de quantos foram. As cidades com maior índice de abstenção foram Belo Horizonte (18,21%) e Brasília (18,19%). Já as cidades de Mogi Guaçu e Piracicaba tiveram os menores índices: 4,17% e 4,90%, respectivamente. Para o coordenador executivo da Comvest, Edmundo Pereira, a prova foi um sucesso. Sobre o conteúdo da prova, com 48 questões múltipla-escolha e duas propostas de texto, Pereira afirmou que o vestibular deve ser dinâmico. Esse ano, uma das modalidades escolhidas foi a de "relatório", sobre uma oficina cultural escolar, que pegou alguns alunos de surpresa. A outra redação era estilo "carta". Aline Pereira, de 20 anos, prestou pela quarta vez o vestibular da Unicamp e disse que não esperava. "Em quatro anos que fiz a prova, nunca havia caído. Achei interessante desenvolver", disse. Aline considerou a prova fácil, mas com questões elaboradas.

Ela quer fazer o curso de Linguística ou Ciências Socias na Universidade. O estudante Vitor Bessa, de 15 anos, achou a prova razoável, com muitas questões com textos longos, mas sem atualidades. "Caiu matérias do 1º e 2º ano, o que é bom. Mas a redação foi a parte mais difícil", disse. O coordenador executivo da Comvest, Petrilson Pinheiro afirmou que o uso do relatório como proposta da redação foi adequado, uma vez que deve incentivar as escolas a trabalhá-lo melhor.

"É um efeito reverso. Faz parte da grade escolar, mas muitos alunos não têm acesso, não é muito visto", afirmou. A divulgação do gabarito ocorre na terça-feira, 12, a partir das 14h. Já a "expectativa" da redação - o que se espera que o aluno tenha alcançado - sai na quinta-feira, 14, à tarde. O resultado dos alunos que passaram para a segunda fase é divulgado no dia 20 de dezembro. Em janeiro do ano que vem, a segunda fase ocorre nos dias 12, 13 e 14.

Abstenções:

2010 - 5,33%

2011 - 6,86%

2012 - 7,39%

2013 - 7,39%

2014 - 7,64%