Cai o otimismo na indústria

BRASÍLIA

O otimismo na indústria com relação à economia neste ano recuou um pouco em fevereiro, mas continua elevado. De acordo com a pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) que mede o Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei), em fevereiro esse índice ficou em 67,8 pontos, ante os 68,7 pontos registrados em janeiro.

"Estamos num patamar muito elevado (de confiança), então qualquer alteração é esperada", disse o gerente-executivo da Unidade de Política Econômica da CNI, Flávio Castelo Branco, para quem essa variação reflete apenas uma "acomodação" do comportamento de euforia que normalmente toma conta das expectativas de fim de ano e acaba se transferindo para os indicadores do primeiro mês do ano.

Mesmo com o recuo, o índice permanece 9,2 pontos acima da média histórica, de 58,6 pontos. O Icei varia de zero a 100 pontos, e valores acima de 50 pontos indicam empresários otimistas. Para o economista da CNI, a pesquisa de fevereiro revela, principalmente, que a confiança no bom desempenho das empresas neste ano é bastante elevada. "As empresas estão esperando um bom ano, com aumento de produção, horas trabalhadas e nível de emprego", disse Castelo Branco.

O índice de expectativas para os próximos seis meses também registrou recuo, passando de 71,8 pontos para 71 pontos.

Essa queda, no entanto, destaca Castelo Branco, ocorre em relação às expectativas para a economia brasileira e não em relação às empresas. O índice que mede as expectativas para a economia brasileira nos próximos seis meses recuou de 69,5 pontos para 67,9 pontos.

No caso da expectativa em relação à própria empresa, o índice se manteve praticamente estável em 72,6 pontos ante 72,9 pontos registrados em janeiro.