Cai ocupação de hotéis por estrangeiros no Rio

"Em carnavais passados registramos uma média entre 65% e 70% de turistas internacionais. Para esse carnaval a previsão é que o número se iguale, com 50% de estrangeiros e a outra metade de brasileiros", disse o presidente da ABIH-RJ, Alfredo Lopes. Segundo ele, isso justificaria o índice relativamente baixo, até esta sexta-feira, de 87,81% da média de ocupação dos hotéis na capital. Lopes considera natural que brasileiros "deixem para fazer reservas em cima da hora".

Os bairros mais procurados durante o carnaval carioca são Leme e Copacabana (89%), Ipanema/Leblon (88,4%) e Centro (88,16%). Por último, Flamengo/Botafogo (87,33%) e Barra da Tijuca/São Conrado (86,16%). A expectativa da ABIH é de que a ocupação chegue a 98% dos quartos durante o carnaval, ante 95% em 2012.

Há uma previsão de que 70 mil turistas cheguem em 12 navios até a terça-feira (12) de carnaval. Segundo a secretaria municipal de Transportes, haverá um esquema especial na zona portuária para garantir a mobilidade dos visitantes após o desembarque.

No interior do Estado, a média oficial de ocupação está em 86,78%. A cidade de Paraty lidera a lista, com lotação esgotada, seguida por Arraial do Cabo, Cabo Frio, Mangaratiba, Penedo e Vassouras, com 95%, e Conservatória, Itatiaia e Rio das Ostras, com 90%. Por último, Angra dos Reis (85%), Armação de Búzios e Petrópolis (80%), Nova Friburgo (70%) e Macaé (55%).