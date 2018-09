Cai para 135 o número de desaparecidos em Alagoas

No começo desta semana, foi divulgado que mais de mil pessoas estariam desaparecidas no Estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe do Avadan visitou alguns municípios, entre eles, União dos Palmares. Dados da prefeitura da cidade apresentados no domingo davam conta de que cerca de mil pessoas estariam desaparecidas. O número de desaparecidos em Alagoas caiu para 500 na segunda-feira.

Além dos desaparecidos, as cheias provocaram a morte de 29 pessoas e afetaram 181.020 moradores. Deste total, 26.618 estão desabrigados e 47.897 desalojados. De acordo com classificação da Defesa Civil, desabrigados são pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos, e desalojados, aqueles que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares.