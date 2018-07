Cai para 53 internados por incêndio na Kiss A secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul informou que 53 pacientes seguem internados no Estado após a tragédia na boate Kiss, de Santa Maria (RS). Do total, 16 ainda estão respirando com auxílio de aparelhos. O incêndio na casa noturna, ocorrido no dia 27 de janeiro, matou 238 pessoas.