Relatório IBGE mostra que 8,9% dos bebês nascidos em 2008 não foram registrados pelos pais nos cartórios cíveis no próprio ano de nascimento ou até o fim do primeiro trimestre de 2009. É o menor porcentual da série histórica do instituto, iniciada em 1998. Em 2007, 12,2% dos bebês não foram registrados; em 1998, foram 27,1%.