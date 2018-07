Cai pela metade o preço da vacina contra o HPV

O laboratório britânico GlaxoSmithKline (GSK) anunciou ontem uma redução de 50% no preço da vacina contra o HPV oncogênico, doença que pode levar ao câncer de colo do útero. O novo preço, de R$ 114,67, inclui os 18% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS). Mas, nas clínicas de vacinação, a venda final ao consumidor terá acréscimo referente a outros impostos, custos de conservação, aplicação e serviços médicos.