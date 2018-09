Cai segredo de Justiça no caso Mércia Nakashima O juiz responsável pelo caso da advogada Mércia Nakashima, que foi encontrada morta em uma represa de Nazaré Paulista (SP), decretou a quebra do segredo de Justiça sobre o caso na noite da última sexta-feira. De acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), com essa decisão, a imprensa e os familiares da advogada poderão ter acesso aos dados do caso.