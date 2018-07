Caiado promete o obstruir votação da MP do Mais Médicos O líder do DEM na Câmara, deputado Ronaldo Caiado (GO), criticou nesta terça-feira, 08, o relatório do deputado Rogério Carvalho (PT-SE) da Medida Provisória do Mais Médicos e classificou o projeto de "marqueteiro". Ele disse ainda que seu partido vai obstruir a votação e defendeu que o Plenário discuta a MP original.