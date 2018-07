Caiçaras protestam contra urbanização de Ilhabela

Divididos em dez canoas com cartazes, eles aproveitaram a maior competição de vela oceânica da América Latina para protestar contra a proposta da prefeitura de transformar as duas praias em zonas urbanas (hoje são zonas rurais).

Na noite de sábado, cerca de 200 pessoas já haviam protestado durante a cerimônia de abertura do evento no centro antigo da cidade. Os manifestantes, a maioria jovens, fizeram passeata e ocuparam os lugares reservados ao público.

O prefeito Antonio Colucci (PPS), que estava lá para abrir o evento, observou os protestos. Em seguida os manifestantes bloquearam durante 30 minutos a SP-131, única via que liga a ilha de norte a sul, impedindo que turistas chegassem até o centro.A proposta de zoneamento da prefeitura ainda precisa ser avaliada pelo governo do Estado e passar por consulta pública para entrar em vigor. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.