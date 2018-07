Cairo sediará conversas palestino-israelenses dentro de dias, diz agência

A reportagem citou uma autoridade do país segundo a qual as delegações da Fatah e do Hamas se reunirão na segunda-feira "para finalizar a reconciliação palestina".

A autoridade disse que os negociadores palestinos em seguida se encontrarão com seus colegas israelenses a partir de quarta-feira para continuar as conversas sobre o cessar-fogo em Gaza, resultante de tratativas mediadas pelo Cairo no mês passado.

Azzam Ahmed, autoridade da Fatah e chefe da delegação palestina nas reuniões de agosto, confirmou o plano de iniciar as conversas de reconciliação nesta semana.

Em declarações relatadas pela agência de notícias palestina Wafa, ele disse esperar que as negociações com os israelenses ocorram na sequência.

Cinquenta dias de conflitos em Gaza entre militantes do Hamas e Israel, encerrados em agosto, deixaram boa parte do enclave mediterrâneo em ruínas.

As conversas do mês passado não envolveram encontros diretos entre os negociadores. As autoridades do Egito atuaram como mediadoras das duas partes.

(Por Stephen Kalin no Cairo e Nidal Al Mughrabi em Gaza)