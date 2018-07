Caixa 24h pega fogo durante ataque em Santo André Uma tentativa de arrombamento de caixa eletrônico, por volta da 1h desta madrugada, terminou com uma das máquinas incendiadas no hall de entrada de uma agência do Banco Itaú localizada na altura do nº 3.547 da Avenida Dom Pedro II, na Vila Luzita, em Santo André, no Grande ABC.