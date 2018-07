O sorteio da Mega Sena, que não foi alterado e ocorrerá amanhã, às 20h (horário de Brasília), pode pagar R$ 2 milhões para quem acertar os seis números do concurso 1.378. As apostas poderão ser feitas até as 19h de amanhã, em qualquer lotérica da Caixa no País. Também amanhã, acontece o sorteio do concurso 304 da Timemania, com premiação prevista de R$ 1 milhão. (Equipe AE)