Segundo a nota, por motivos operacionais, algumas apostas do concurso 1.284 trazem impressa a data incorreta de 16 de maio de 2011 como o dia do sorteio. O concurso 1.284 será realizado normalmente em sua data prevista, ou seja, na próxima quarta-feira, dia 18, de acordo com confirmação da CEF. Os recibos com data incorreta concorrem normalmente.