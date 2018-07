Caixa antecipa sorteio de loterias Por conta do feriado de Tiradentes, neste sábado, os sorteios das loterias da Caixa Econômica Federal serão antecipados para esta sexta-feira, segundo a CEF. A extração da Loteria Federal e os sorteios da Mega-Sena, Lotomania e Timemania foram antecipados para sexta-feira, sendo realizados juntamente com a Lotofácil e a Dupla-Sena, no Caminhão da Sorte, estacionado na cidade de Itapema, em Santa Catarina.