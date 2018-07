Caixa aumenta preços das apostas da Mega-Sena e Quina

A Caixa Econômica Federal (CEF) anunciou nesta terça-feira, 3, que, a partir do dia 29, o preço da aposta simples da Mega-Sena passa de R$ 1,50 para R$ 1,75. O último reajuste ocorreu em 2003. O jogo da Quina também sofrerá alteração. O preço da aposta de seis dezenas passa de R$ 1 para R$ 2, enquanto a de sete números sobe de R$ 2 a R$ 5. A aposta simples, de cinco números, não será reajustada. As mudanças na Quina também entram em vigor no dia 29. Veja também: Confira os resultados das loterias Dona de lotérica em SC acha bilhete premiado e devolve Com a mudança, o valor dos prêmios pagos aos ganhadores da Mega-Sena também aumentará. Tomando por base a maior importância dada em 2008, do concurso 969, quando o ganhador recebeu pagamento de R$ 21,8 milhões, hoje, se o novo preço estivesse em vigor, o prêmio seria de R$ 25,5 milhões, estimou a CEF. Os repasses sociais, segundo a Caixa, também serão beneficiados com a elevação. A Mega-Sena repassa, a cada sorteio, 48% de toda a arrecadação para o Fundo Nacional da Cultura, Comitês Olímpico e Paraolímpico, Seguridade Social, Fundo Penitenciário e Programa de Financiamento Estudantil (Fies). Em 2007, o valor das transferências foi de cerca de R$ 2,5 bilhões, incluindo o Imposto de Renda (IR).